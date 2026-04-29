ANAあきんどは、マイルが貯まるふるさと納税サイト「ANAのふるさと納税」で、4月29日の限定企画として、数量限定の返礼品を設定する。牛肉の比率を高めた1個180グラムの特製ハンバーグステーキ、石川県産の甘えび・平目・真鯛の昆布締め刺身セット、山梨県産の完熟桃、広島県大竹市のブランド魚「広島レモンサーモン」と「あたたブリtoレモン」の食べ比べセット、南魚沼産コシヒカリ、宮崎県産の完熟マンゴー（B等級）、味付け牛タ