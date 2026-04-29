トルコでスクールバスのドライブレコーダーが記録したのは、トラックが衝突する事故の瞬間。画面奥から突然現れたトラックが、暴走しながらこちらに迫ってきます。そして、スクールバスに正面衝突しました。トラックに突っ込まれたスクールバスには、生徒たちが乗っていました。車内の映像を見ると、座席で横になって寝ていた生徒は、衝突のはずみで通路に投げ出されてしまいました。シートベルトをつけていなかったようです。けが