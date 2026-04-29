能登の牧場「震災から新たな一歩」2024年の能登半島地震で取引先を失い、丹精込めて育てた牛乳を廃棄せざるを得なくなっていた、石川県能登町の牧場が、仲間たちの力を受け、新商品の開発にこぎつけました。奥能登の広々とした山あいで牧場を経営する寺西喜久次さん74歳。13ヘクタールの広大な牧場で、6頭のジャージー牛をほとんど青草だけで育てています。牧草由来のさっぱりとした味わいにこだわり、牧場では他の牛乳と混ぜ合わ