東京Vはホームで鹿島に2-1で勝利東京ヴェルディは4月29日に行われたJ1百年構想リーグ第13節で首位の鹿島アントラーズとホームで対戦し、2-1で勝利した。先制点を取られこそしたが、90分にわたって東京Vの良さが出た会心の勝利となったが、試合後に城福浩監督は決勝ゴールを挙げたものの終盤に負傷したMF吉田泰授の状態を気にかけた。第5節の対戦時には0-2と鹿島に完敗を喫していた東京Vだったが、この試合ではその日の鬱憤も晴