ダイソンやシャープなど、夏に照準を合わせて各社参入が相次いでおり、戦国時代突入を予感させるハンディファン市場。そんな中、世界で実績を積み上げ日本に参入してきた「JisuLife」というブランドがある。ポータブルファン一本でこれまで事業を展開してきたのにも驚きだが、どんな狙いや目標があるのか。日本法人JISULIFE TECHNOLOGYの代表取締役 清原健司氏に話を聞いた（BCN＋R 寺澤 克）。●誰でも気兼ねなく使えるハンディ