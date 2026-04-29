中国国際航空は、重慶〜マニラ線を5月1日に新規就航する。月・水・金・土曜の週4往復を運航する。機材はボーイング737-800型機を使用する。所要時間は重慶発が4時間、マニラ発が3時間50分。同路線は、中国国際航空のみが運航することになる。■ダイヤCA481重慶（20：50）〜マニラ（00：50+1）／月・水・金・土CA482マニラ（01：50）〜重慶（05：40）／火・木・土・日