ガーデン（東京都新宿区）の横浜家系ラーメンチェーン「壱角家」が、昨年、夏季限定で販売した「冷壱郎」を今年も4月28日から期間限定で発売します。【ヤバイ！】おいしそうな「冷壱郎」をもっと！豪華トッピングもよく見る！同メニューは、昨年初登場し、約3万1000食を売り上げたということです。あっさりとした、牛や鶏のエキスを使用した透明感のあるスープ、マー油醤（ジャン）の香ばしい香り、パンチのある味付けが特徴