嵐の相葉雅紀さんといえば、柔らかな雰囲気や自然体な姿が魅力。ドラマや映画でも、人柄のよさや優しさを感じる演技が印象的です。All About ニュース編集部は4月13日、全国10〜60代の男女300人を対象に「嵐の出演作」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「相葉雅紀の代表作だと思う出演作」ランキングを紹介します！【9位までの全ランキング結果を見る】2位：『ようこそ、わが家へ』／倉田健太／54票2位にラ