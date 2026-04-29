Hey! Say! JUMPの山田涼介さんは4月28日、自身のInstagramを更新。新しい愛犬とのツーショットを披露しました。【写真】山田涼介、“新アイドル”とのツーショット！「アイドルを愛でるアイドル最高です」山田さんは「山田家のアイドルは僕じゃなく、この子にアイドルの座を奪われました」⁡と3枚の写真を投稿。「初めまして れおですっ よろしくお願いします」とつづり、山田家の新しい愛犬・れおくんとのツーショットやウイ