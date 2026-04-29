三菱商事都市開発は、STYLY、ローソンエンタテインメント、三菱商事とともに構成するウルトラマルチバース実行委員会の一員として、6月5日から11月30日までの約半年間、横浜赤レンガ倉庫を中心に横浜エリアを舞台とした都市周遊型ARアクション体験「緊急指令！ウルトラマルチバース 地球防衛大作戦 in 横浜赤レンガ倉庫」を開催する。●チケット料金は2800円会期中は何度でも体験可能このコンテンツは、ウルトラマンシリーズ