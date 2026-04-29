【写真】恥じらいながら薬指の指輪を見せて…夏目雅子、1984年の婚約会見2人の縁と生涯第1回【がん罹患を19年間公表せず…没後15年「田中好子」、27歳で死去「夏目雅子」が“無二の親友”から”義理の妹“となるまで】を読む2011年4月21日、キャンディーズのメンバーとしてデビューし、後に女優として活躍した田中好子が死去した。55歳の若すぎる死。1985年に急性骨髄性白血病で逝った夏目雅子とは親友の関係にあり、夏目の死後