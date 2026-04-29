7歳の娘と5歳の息子の子育てをしながら、ユーモアあふれる育児漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、思わず笑ってしまったことや感動したこと、子どもたちから学んだことなどを漫画にしています。今回は、あまりに顔がむくんでしまったはなゆいさんを見て、偽物のママかもしれないと疑ったときの娘のエピソード。一瞬