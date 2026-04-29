本塁打を量産する村上の活躍に地元も沸いている(C)Getty Imagesホワイトソックスの村上宗隆が殊勲の一打を放ち、本拠地で勝利を呼び込んだ。現地時間4月27日のエンゼルス戦の7回に、逆転打となる12号3ランが飛び出し、8-7の白星に貢献。ゲーム終盤、勝負所での豪快な一発により、ホームスタジアムは歓喜に包まれた。【動画】あのスイングは汚いと羨望のまなざしを受けている村上の12号アーチシーン4-5のスコアで迎えた7回裏、