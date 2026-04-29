メッツは28日（日本時間29日）、千賀滉大投手（33）が腰椎の炎症のため、15日間の負傷者リスト（IL）に入ったと発表した。27日（同28日）にさかのぼって適用される。代わりに3Aシラキュースからクリスチャン・スコット投手（26）が昇格する。千賀は26日（同27日）のロッキーズ戦に先発して2回2/3を3安打4四死球3失点で降板。試合後に体の不調で検査を受けることを明かし、マイナー降格について「いろいろな人と相談していろい