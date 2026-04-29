オイシックス新潟アルビレックスBCは29日、主に救援でNPB通算313試合の登板実績がある国吉佑樹投手（34）との契約が合意に至ったと発表した。昨季限りでロッテから戦力外通告を受け、今季はメキシカンリーグでプレーする予定だったが、3月に腰痛で退団して帰国。リハビリを続けながら移籍先を模索していた。国吉は球団を通じ「このたび、オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブに入団することになりました。こ