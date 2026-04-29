◆米大リーグホワイトソックスエンゼルス（２８日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックス村上宗隆内野手（２６）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・エンゼルス戦に「２番・一塁」で先発出場。試合前の時点でメジャートップの防御率０・２４を誇る右腕ソリアーノとの初対戦で、２試合連発の１３号に期待がかかる。試合前には３月のＷＢＣ日本代表で同僚だった菊池雄星投手（３４）と対面してガッチ