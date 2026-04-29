セイワは4月に、表面生地に放射冷却素材「Radi-Cool（ラディクール）」を採用した保冷バッグ「RCP19 保冷トップロールバッグ」「RCP20 保冷ランチバッグ」を、Amazon.co.jp、楽天市場、Yahoo!ショッピングにて発売した。●遮熱率63％・表面温度 -33℃以上の差を実現「RCP19 保冷トップロールバッグ」「RCP20 保冷ランチバッグ」ともに、表面生地に放射冷却素材「Radi-Cool」を採用した、コンパクトで持ち運びやすく、毎日のラ