ポルシェ911歴代モデルを紹介1948年に最初のモデルを製造したポルシェ社は、常に高性能なスポーツカーを送り出してきた。設立直後からモータースポーツへ積極的に挑み、素晴らしい結果を残す。競技で得られたテクノロジーを市販モデルにフィードバックすることにより、ポルシェの高性能スポーツカー・メーカーとして認められてゆく。【画像】クラシック・ポルシェ・アーカイブ #00歴代ポルシェ911編全5枚最初のモデルとなるタ