去年4月、勤務先である建設会社で、会社名義の銀行口座から返済先及び、自身が管理する口座に現金630万円を振込入金した疑いで49歳の男が逮捕されました。 業務上横領の疑いで逮捕されたのは、新潟市東区に住む会社役員の男（49）です。 男は去年4月上旬、経営等に従事していた建設会社で、借金返済や遊興費に充てるため、会社名義の銀行口座から自身が管理する口座に現金630万円を払出し、返済先及び被疑者名義の銀行口座に振込