【モデルプレス＝2026/04/28】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃10が4月28日に放送された。候補者のパフォーマンスに反響が寄せられている。【写真】HYBEオーディション候補者、“別人級”と話題の進化したパフォーマンス◆「ワースカ」4人の候補者が中間評価に挑む第2章アメリカ・ロサンゼルス編では、三