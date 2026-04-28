ダンス＆ボーカルグループ「BUDDiiS（バディーズ）」が28日、公式サイトを更新。「BUDDiiS vol.11 Hall Tour − FLORiiA −」の兵庫公演でチケットが誤って販売されていたことが判明し、謝罪した。

「BUDDiiS vol.11 Hall Tour − FLORiiA − 兵庫公演に関する お詫びとお知らせ」とし「このたび、BUDDiiS vol.11 Hall Tour − FLORiiA − 兵庫公演におきまして、本来「立見」として販売すべきチケットを誤って「指定席」として販売されていたことが判明いたしました」と報告。

「対象となるお客様には、購入時にご登録頂いておりますメールアドレスに、チケットぴあより（1）全額払い戻し、または（2）立見への振替(差額500円返金)のご案内をお送りさせていただきました。詳細につきましてはそちらをご確認くださいますようお願い申し上げます」と案内し、「本来であれば、指定席でのご観覧を予定されていたお客様には、多大なるご迷惑とご不便をおかけいたしますこと、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

「今後このような事態が発生しないよう、管理体制の見直しと再発防止に努めてまいります。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と結んだ。