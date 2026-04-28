東和薬品は、全国の高校生を対象にした「第7回 未来と健康のための高校生ビジネスアイデアコンテスト」を開催することを発表した。●地域課題を解決するビジネスアイデアを募集「未来と健康のための高校生ビジネスアイデアコンテスト」は、将来日本の未来を担っていく高校生からフレッシュなアイデアを募集するとともに、社会に貢献する機会をつくることを目的としたもの。「その気付きが、未来を変える。」をスローガンに、自