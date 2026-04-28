李在明（イ・ジェミョン）大統領は28日、「国とは国自ら守るべきで、なぜ依存するのか」として軍の独自防衛能力に対する自信を強調した。李大統領はこの日青瓦台（チョンワデ、韓国大統領府）で開かれた閣議で、「当然、そして十分にできる。一時困難があったが、国民の優れた努力と能力でいまはそうではない」と話した。こうした発言は「最近さまざまな理由で軍事安全保障分野に対する不安感を持つ人たちがいるようだ」という指摘