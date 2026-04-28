JTは、リフレッシュパウチ「ノルディックスピリット」から、「ベリーミックス・ミディアム」を、全国のセブン-イレブン・ローソン・NewDaysおよび一部たばこ販売店で5月25日から順次販売を開始する。あわせて、「コーラフィズ・ミディアム」についても、同日から全国の一部たばこ販売店での取り扱いを開始する。●華やかで濃厚な味わい「ノルディックスピリット」は、たばこの新しいスタイルを提案する「リフレッシュパウチ」