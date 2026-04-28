今年に入って北朝鮮の労働党機関紙「労働新聞」では金与正（キム・ヨジョン）総務部長の露出頻度が減り、報道写真上の配置も端の方に向かう傾向が見られる。対北朝鮮専門家らは28日、こうした変化について金部長の立場の弱化ではなく、むしろ実質的な権限拡大による現象という分析を提示した。最近の労働新聞の報道によると、金部長は2月の新型小銃授与式や3月の植樹節行事など金正恩（キム・ジョンウン）総書記の主要な公開活動で