3月31日、慶応義塾大学體育會自動車部の活動拠点、日吉キャンパス内にある通称「イタリア半島」にて、ひとつのサプライズが仕掛けられた。【画像】学生たちは大興奮！自動車部の日常の活動場所に突如現れたF1マシン（写真31点）本来であれば午後から始まるはずの練習。しかしこの日は「ミーティング」と称し、部員たちは午前10時に集合することとなった。イタリア半島の入り口にある大きな門の前に集まった部員たちは、どこかいつ