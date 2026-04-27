「アディダス（adidas）」の最新ランニングシューズを履いた選手が、マラソンで人類史上初の2時間切りを達成した。アディダスは4月23日に世界数量限定で「アディゼロ アディオス プロ エヴォ 3（ADIZERO ADIOS PRO EVO 3）」を発売。ランニングシューズにおいて軽量性が近年の各社の開発の争点となっている中で、片足97グラム（27.0センチ）を実現し、4月26日に開催されたロンドンマラソン男子では、同シューズを履いたケニアの