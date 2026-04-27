「アディダス（adidas）」の最新ランニングシューズを履いた選手が、マラソンで人類史上初の2時間切りを達成した。アディダスは4月23日に世界数量限定で「アディゼロ アディオス プロ エヴォ 3（ADIZERO ADIOS PRO EVO 3）」を発売。ランニングシューズにおいて軽量性が近年の各社の開発の争点となっている中で、片足97グラム（27.0センチ）を実現し、4月26日に開催されたロンドンマラソン男子では、同シューズを履いたケニアのセバスティアン・サウェ選手が1時間59分30秒で優勝した。

【画像をもっと見る】

同シューズは約3年間にわたる研究開発を経て誕生。2025年5月に発売された前モデル「アディゼロ アディオス プロ エヴォ 2（ADIZERO ADIOS PRO EVO 2）」の138グラムから、41グラム軽量化し、ランニングエコノミーを1.6％向上させた。ミッドソールのフォームには、同シリーズ史上最軽量かつ高い反発性を追求した「ライトストライク プロ エヴォ（LIGHTSTRIKE PRO EVO）」を採用。このフォームとリム（編集部注：外周の意味）形状のカーボンを組み合わせた新テクノロジー「エナジーリム（ENERGYRIM）」を搭載することで、安定性と剛性バランスを両立させたという。

デザインは、前モデルの特徴を受け継ぎながら、ホワイトをベースにブラックのスリーストライプスをあしらった。ヒール部分は新たに搭載した赤いエナジーリムが見える仕様。日本での販売は現時点で未定だが、確定次第、adiClub会員にメールで案内するという。前モデルの国内販売価格は8万2500円だった。

ロンドンマラソン男子では、サウェ選手が世界新記録を1分以上更新して2時間切りを達成すると共に、2位となったエチオピアのヨミフ・ケジャルチャ選手も同シューズを着用して2時間切り（1時間59分41秒）を果たした。女子は同シューズを着用したケニアのティギスト・アセファ選手が2時間15分41秒で1位となり、女子単独レース世界新記録を更新した。