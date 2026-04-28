俳優の吉田鋼太郎（67）が、学問や芸術の功績者に贈られる紫綬褒章を受章した。このほど、主演舞台「リア王」（5月5日初日）が上演される埼玉・彩の国さいたま芸術劇場で会見を行い「本当に耳を疑いました」と受章の知らせを聞いた時の心境を明かした。受章を知ったのはテレビ番組の撮影日だった。現場でマネジャーから知らされ「まず、紫綬褒章というものをウィキペディアで調べたわけですね」とおちゃめに切り出した。「そう