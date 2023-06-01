千葉県競馬組合は２７日、船橋競馬の新パークオフィシャルアンバサダーに、船橋市出身の山下智久が就任したと発表した。元同競馬場所属で、地方所属馬として初めてＪＢＣクラシックを制覇し、現在は誘導馬として活躍するミューチャリーと共演するテレビＣＭ「ＨＥＡＲＴＢＥＡＴ」篇が２８日より放映される。また、イメージソングにはＭＡＮＷＩＴＨＡＭＩＳＳＩＯＮの『Ｒａｉｓｅｙｏｕｒｆｌａｇに決定した。山