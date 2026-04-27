チームみらい党首・安野貴博参院議員の妻で、文芸春秋編集者の黒岩里奈さんが27日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。必勝の勉強法を明かした。黒岩さんは「偏差値70軍団」として、令和ロマンの松井ケムリ、松丸亮吾、岸谷蘭丸、ジュニアの8人組「B＆ZAI」本郄克樹らとともに登場。小学生時代は有名塾「SAPIX」のトップクラスα1に在籍。女子御三家で知られる桜蔭中学校高校を経て、東大文学部