熊本市動植物園のサイ獣舎の中では、部屋と部屋が金属の柵で仕切られています。26日、獣舎の中で飼育員がサイに突き上げられ、頭や首の骨を折る重傷を負いました。■平井友莉アナウンサーリポート「事故から一夜明け、熊本市動植物園では、クロサイの展示が通常通り行われています。」警察や熊本市動植物園によりますと、26日午前11時頃、サイの獣舎の中で50代の男性飼育員が、オスのサイに2度突き上げられました。飼