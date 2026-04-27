熊本市動植物園のサイ獣舎の中では、部屋と部屋が金属の柵で仕切られています。



26日、獣舎の中で飼育員がサイに突き上げられ、頭や首の骨を折る重傷を負いました。



■平井友莉アナウンサーリポート「事故から一夜明け、熊本市動植物園では、クロサイの展示が通常通り行われています。」



警察や熊本市動植物園によりますと、26日午前11時頃、サイの獣舎の中で50代の男性飼育員が、オスのサイに2度突き上げられました。





飼育員は、頭がい骨や首の骨などを折る重傷を負い、病院に搬送されました。命に別条はないということです。

男性飼育員は、繁殖の準備のため、オスとメスのサイを一旦獣舎に入れる作業をしていました。



オスのサイが部屋にいるのを確認し、隣の部屋に入ったところ、サイと鉢合わせしました。



２つの部屋の仕切り扉は開いていて、男性飼育員は閉まっていると誤って認識していたということです。

熊本市動植物園によりますと、このサイは体重1トン以上あり、普段は大人しいものの、発情期は神経質になり性格が荒くなるといいます。



27日、サイの様子を見ると、鼻息が荒く落ち着きがないようにも見えます。



熊本市動植物園は、翌日の27日、会見を開きました。再発防止策として作業手順の確認を強化し、早急に園全体を対象に点検し、安全管理体制の見直しを行うとしています。



■熊本市動植物園 松本充史園長「今回のような件に関して、もちろん不注意というのはある。それを防げるだけの決まり事やハード、施設を備えていなかった。組織としての対応として必要だった部分がないか、今後、しっかり検証をして十分にさらなる対策をとる必要がある。」