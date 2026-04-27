アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズの第29弾となる『名探偵コナンハイウェイの堕天使』が絶好調だ。公開10日間で観客動員数422万人、興行収入63億円を突破。これはシリーズ最高記録を更新するペースだ。アニメ映画に詳しい映像プロデューサーはこのヒットについてこう話す。「公開3日間の観客動員数は231.8万人、興行収入は35.2億円とスタートダッシュが素晴らしかった。これはゲスト声優に横浜流星さんと畑芽育さんを迎