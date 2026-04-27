【モデルプレス＝2026/04/27】タレントの若槻千夏が4月26日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露した。【写真】41歳タレント「おしゃれな髪型」大人っぽい新ヘア◆若槻千夏、新ヘア公開若月は「髪復活させてもらいました お任せレイヤーカット」とコメントし、ヘアカット前後を映した動画を公開。明るめのブラウンのセミロングヘアから顔周りにレイヤーを入れた肩までの暗めのブラウンヘアにイメージチェンジした姿