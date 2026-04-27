若槻千夏「髪復活させてもらいました」イメチェン新ヘア披露「ツヤツヤで綺麗」「似合ってる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/27】タレントの若槻千夏が4月26日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露した。
【写真】41歳タレント「おしゃれな髪型」大人っぽい新ヘア
若月は「髪復活させてもらいました お任せレイヤーカット」とコメントし、ヘアカット前後を映した動画を公開。明るめのブラウンのセミロングヘアから顔周りにレイヤーを入れた肩までの暗めのブラウンヘアにイメージチェンジした姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「おしゃれな髪型」「可愛すぎる」「髪の毛ツヤツヤで綺麗」「似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】41歳タレント「おしゃれな髪型」大人っぽい新ヘア
◆若槻千夏、新ヘア公開
若月は「髪復活させてもらいました お任せレイヤーカット」とコメントし、ヘアカット前後を映した動画を公開。明るめのブラウンのセミロングヘアから顔周りにレイヤーを入れた肩までの暗めのブラウンヘアにイメージチェンジした姿を披露した。
◆若槻千夏の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おしゃれな髪型」「可愛すぎる」「髪の毛ツヤツヤで綺麗」「似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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