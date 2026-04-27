4月21日からの6日間に県内で林野火災や野火などが13件相次いで発生し、県は27日、現在出されている「林野火災野火等多発警報」を5月4日まで延長すると発表しました。県内では4月14日から20日の1週間に林野火災などが10件発生し、21日に「林野火災野火等多発警報」を発表していました。その後、21日からの6日間に、さらに13件の林野火災や野火などが発生したため、警報期間を5月4日まで延長することを発表しました。県消防救急課に