“手芸にハマる”北川景子、手作りぬいぐるみをズラリ並べた“圧巻ショット”に反響「可愛い!!どんどん増えてきましたね」「全員集合でさらに癒されます」
2児の母で俳優の北川景子（39）が26日、自身のインスタグラムを更新し、5つ目となる新作の手作りぬいぐるみを公開。これまでに作ったぬいぐるみを“ズラリ”と並べた圧巻のショットを披露した。
【写真】「可愛い!!どんどん増えてきましたね」「全員集合でさらに癒されます」ズラリと並んだ北川景子の手作りぬいぐるみ
長女（5）の入園グッズ作りを機に2024年秋、久しぶりにミシンに触れ、再びハンドメイドに“沼った”北川。自身のXでは、ポーチやトートバッグ、ポシェット、ワンピースなど、手作りした作品をたびたび紹介して話題を呼び、昨年8月からは隔月刊手芸雑誌『COTTON TIME』で連載を担当している。
今年3月にはぬいぐるみ作りに挑戦し、子どもたちが大好きだという「シマエナガ」のぬいぐるみを作成。その後も、「ひよこ」「ペンギンの赤ちゃん」「ペンギン」と続き、完成した際にはXでぬいぐるみを公開してきた。
この日の投稿では、久しぶりに裁縫するプライベートタイムが取れたことを明かすとともに、新作として「ハムスター」のぬいぐるみを手作りしたことを報告。完成品やパーツなど制作過程をとらえた写真を披露した。
また、「いただいたお花の前に勢ぞろいさせてみました！」と手作りした5つのぬいぐるみを並べた“集合ショット”も添え、「かわいい！」と出来栄えに満足げな様子だった。
さらに、ハッシュタグでは「#娘胃腸炎 #治ったら息子にうつる #治ったら私にうつる #ここまでワンセット」と、子育てに奮闘する私生活のリアルな近況も伝えた。
コメント欄には「可愛い!!どんどん増えてきましたね 次は 何の動物かしら？楽しみ」「忙しいのにすごいなぁー」「めちゃクオリティ高すぎる。かわいい。まじで欲しい。グッズ化しよう」「全員集合でさらに癒されます」「可愛ちぃすぎて滅です」などと、さまざまな声が寄せられている。
北川は2016年1月、アーティストのDAIGO（48）と結婚。20年9月に長女、24年1月に長男（2）の誕生を報告した。
【写真】「可愛い!!どんどん増えてきましたね」「全員集合でさらに癒されます」ズラリと並んだ北川景子の手作りぬいぐるみ
長女（5）の入園グッズ作りを機に2024年秋、久しぶりにミシンに触れ、再びハンドメイドに“沼った”北川。自身のXでは、ポーチやトートバッグ、ポシェット、ワンピースなど、手作りした作品をたびたび紹介して話題を呼び、昨年8月からは隔月刊手芸雑誌『COTTON TIME』で連載を担当している。
この日の投稿では、久しぶりに裁縫するプライベートタイムが取れたことを明かすとともに、新作として「ハムスター」のぬいぐるみを手作りしたことを報告。完成品やパーツなど制作過程をとらえた写真を披露した。
また、「いただいたお花の前に勢ぞろいさせてみました！」と手作りした5つのぬいぐるみを並べた“集合ショット”も添え、「かわいい！」と出来栄えに満足げな様子だった。
さらに、ハッシュタグでは「#娘胃腸炎 #治ったら息子にうつる #治ったら私にうつる #ここまでワンセット」と、子育てに奮闘する私生活のリアルな近況も伝えた。
コメント欄には「可愛い!!どんどん増えてきましたね 次は 何の動物かしら？楽しみ」「忙しいのにすごいなぁー」「めちゃクオリティ高すぎる。かわいい。まじで欲しい。グッズ化しよう」「全員集合でさらに癒されます」「可愛ちぃすぎて滅です」などと、さまざまな声が寄せられている。
北川は2016年1月、アーティストのDAIGO（48）と結婚。20年9月に長女、24年1月に長男（2）の誕生を報告した。