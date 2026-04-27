4月28日（火）の『徹子の部屋』に、高畑淳子が登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！俳優生活50年を迎えた高畑。70歳を過ぎたころから、自分の体力・気力の衰えに唖然としているという。なかでも、記憶力の低下は仕事にも影響があり、セリフ覚えに苦戦しているのだとか。目の付くところにセリフを書いた紙を貼るが、やりすぎてカーテンを交換しなければならないほどに。地元の香川県を何があっても離れなかった母は