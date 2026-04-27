大和証券グループ本社 [東証Ｐ] が4月27日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比4.4％増の2345億円に伸び、5期連続増収、3期連続増益となった。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、前期の年間配当を44円→64円(前の期は56円)に増額し、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比31.4％増の670億円に拡大したが