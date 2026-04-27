【第7話】 4月27日 無料公開 第7話を読む 【拡大画像へ】 講談社は4月27日、肉丸氏のマンガ「公式不倫」の第7話「今を過ごす人たち」をヤンマガWebに無料公開した。 あれから4年後、日常へと戻り、平穏な暮らしを手に入れた史也。二葉から離れて過ごしていた彼だったが、帰宅するとちなみのママ友として我が家を訪れた二葉の姿があり……。 ヤンマガWebでは、最新話となる第10話「適