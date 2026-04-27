米軍普天間飛行場返還について取材に応じる沖縄県の玉城デニー知事＝27日午前、沖縄県庁米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）返還に当たり、米側が移設先の名護市辺野古の施設とは別に「長い滑走路」の選定を必要とする見解を示したことに関し、玉城デニー知事は27日「日本政府は背景をわれわれに説明してほしい」と述べた。米国防総省が同様の見解を文書で再び明記したことが分かり、県庁で記者団の取材に応じた。高市早苗首相