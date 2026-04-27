〜2026年4月「生成AI」に関するアンケート調査〜ビジネスや日常生活のあらゆる場面で、生成AIの存在感が日増しに高まっている。東京商工リサーチが行った生成AIに関する企業向けアンケート調査で、生成AIツールを「会社として活用を推進」している企業は20.3％（1,289社）で、5社に1社に達していることがわかった。また、「方針は決めていない」企業は37.5％で、前回調査（2025年8月）の50.9％から大幅に低下した。中小企業