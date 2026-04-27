各テレビ局では4月から番組の“リニューアル”が進んでいる。中でも朝8時台の番組で顕著だ。果たして、それらのリニューアルは上手くいっているのか？ 【全2回（前編／後編）の前編】

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【写真を見る】落ち着きがなく、ギラギラして… 評判の悪い「あさイチ」新セット

4月16日放送のTBSの情報番組「THE TIME,」（5:20〜8:00）で、総合司会の安住紳一郎アナが視聴者に向け異例の呼びかけを行い、それが話題となっている。10日と13日、同番組はゴルフのマスターズ中継のため放送休止となったが、それを受けての発言だった。

安住アナ：朝の情報番組は継続性、習慣化が大事と言われている中で、けっこう私たちとしては厳しい状況に置かれているんですが……。では、皆さんにも関係のある話、放送がなかったとき、どの番組を見たかというデータを、私が出してみました。ご覧ください。

博多大吉

――安住アナが「マスターズのOAがあった日…（オレ調べ）」と書かれたボードを提示する。“オレ調べ”は直筆のようだ。普段「THE TIME,」を見ている人数を100とした場合、どのチャンネルに流れたかという分析である。まず、そのままTBSのマスターズ中継を見たという人が15。「だったらテレビ見ないわ」という人、あるいは「ニュースが見たい」とNHKに行った人、Eテレに行った人はそれぞれ5になるそうだ。安住アナの分析は続く。

安住アナ：そしてクリーンナップの登場です。「グッド！モーニング」に行った人が15、「めざまし」に行った人が10、そして「ZIP！」に行った人が35！ うーん、そして一度出て行ったきりもう戻ってこないという人もね、何％かいるんですよ。悪いところは直しますから、戻ってきてちょうだい！ 「THE TIME,」スタートです。

なんだか、マスターズ中継で放送休止になったことに文句がありそうにも聞こえるが、ことほど左様に帯番組は継続性と習慣化が大事ということだ。にもかかわらず、なぜリニューアルをするのだろう。民放プロデューサーは言う。

リニューアル番組の総コケ

「もちろん調子のいい番組は変える必要などありません。ただ、2020年1月に国内で新型コロナの感染者が確認されてから23年5月にWHOが緊急事態宣言を終了するまで、いわゆるコロナ禍の期間はリニューアルが何もできませんでした。昨年末ぐらいからようやく落ち着きを取り戻し、各局とも番組の視聴率や収益を見直せる状況になった。そこで今期、リニューアルの揃い踏みとなったわけです」

もっとも、そのリニューアルというのが……。

「“総コケ”の状況になっているんです」

まずはNHKの「あさイチ」（8:15〜9:54）だ。

「スタジオのセットはピンクが基調となりました。なんでも“朝日が差し込むシェアハウス”をイメージしたそうで、MCの博多華丸・大吉の大吉さんは早速、『落ち着かない。浮き足だった感じがある』と言っていました。テーマ曲も大貫妙子とSUITSの『おはよう』に替わり、“きょうの一歩が軽くなる”をコンセプトに番組のテンポが速くなり、情報量も増加しました。ところが、これが視聴者には大不評なんです」

SNSにはこんな声が上がっている。

「ラヴィット！」の“改悪”

《他局と変わらなくなってしまった。セットも落ち着きがなく色がギラギラして見にくい》

《あさイチリニューアルしてからあまり見なくなったな》

《落ち着いて見られるのが良かったが、なんでこんなことに？》

「大吉さんがリニューアルの初回から『もう滅茶苦茶』と漏らしてしまったほどでした。実際、視聴率も低下気味で、普段なら８％前後、朝ドラ俳優がゲストのときは10％以上ありましたが、4月6日は6・9％、15日は6・5％と、今までならあり得なかった6％台を記録しました（ビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯：以下同）」

ゆったりと見ていられるところが「あさイチ」のウリだったはずだが、リニューアルの結果、視聴者が離れてしまう結果に。

一方、「あさイチ」の裏で“＃改悪”というハッシュタグがつけられたのが、TBSの朝のバラエティ「ラヴィット！」（8:00〜9:55）である。2021年の番組開始から一貫して低視聴率だったのに、なぜ今になってリニューアルしなければならなかったのか――。

後編【「ラヴィット！」リニューアルに「改悪」の声が上がる理由 新設「グルメ企画」に集まる賛否】では、「ラヴィット！」を含むこの春のリニューアル失敗番組について報じる。

デイリー新潮編集部