少し前の話になってしまいますが、2026年もアメリカでスーパーボウルが行われました。開催は2月8日。米国内の平均視聴者数は1億2490万人に達し、開催地であるカリフォルニアのベイエリアにもたらす経済効果は約5億5500万ドル（約900億円）と見積もられています。やはりスーパーボウルは、単なるスポーツイベントではありません。アメリカという国の熱狂、消費、広告、そして経済の力が一日に凝縮さ