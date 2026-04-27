堤真一が主演を務める日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）の第3話が26日に放送され、涼（山田裕貴）が伍鉄（堤）に過去を打ち明け涙を流す姿が描かれると、ネット上には「苦しいな…涙出る」「もらい泣き…」「鳥肌止まらない…」といった反響が寄せられた。【写真】山田裕貴、涙の熱演！『ＧＩＦＴ』第3話より本作はパラスポーツである車いすラグビーがモチーフ。宇宙物理学者の伍鉄文人が、弱小チームに立ちはだか