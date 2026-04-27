『ＧＩＦＴ』“涼”山田裕貴「みんなが離れてった…」涙の告白にネットもらい泣き「苦しい」「鳥肌止まらない」
堤真一が主演を務める日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）の第3話が26日に放送され、涼（山田裕貴）が伍鉄（堤）に過去を打ち明け涙を流す姿が描かれると、ネット上には「苦しいな…涙出る」「もらい泣き…」「鳥肌止まらない…」といった反響が寄せられた。
【写真】山田裕貴、涙の熱演！『ＧＩＦＴ』第3話より
本作はパラスポーツである車いすラグビーがモチーフ。宇宙物理学者の伍鉄文人が、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出し、選手たちが本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく姿を活写する。
圭二郎（本田響矢）がブルズに加わったものの、自己中心的な言動でチームのムードは最悪。涼は伍鉄への反発心から「やめる」と言い残して練習を放棄。選手たちから責められた伍鉄は、勢い余って“解散宣言”をしてしまう。
ブルズがしばらく活動休止になると、コーチの日野（吉瀬美智子）はラグ車のメンテナンスをしながら、涼と元ブルズの谷口（細田佳央太）、国見（安田顕）との関係を人香（有村架純）に語る。
そんな中、伍鉄の研究室に突然、涼がやってくる。涼は伍鉄に「俺は…本当に生まれ変われるのか？」と問いかける。すると伍鉄は、涼が誰かと引き合えば生まれ変わることができると説明する。
伍鉄の言葉を聞いた涼は、目に涙を浮かべながら「俺さぁ…全部失ったんだよ…」とポツリ。そこから、サッカー部キャプテンとして活躍した高校時代に交通事故に遭ったいきさつが明らかに。さらに、涼と彼を介護する母・君代（麻生祐未）を残して父・達也（菅原大吉）が家を出て行ったことや、かつてのチームメート・谷口がブルズを去る姿が映し出される。
涼は伍鉄を目の前にして、涙を流しながら「みんなが離れてった…。引き合う？自分の重力？そんなのまだ俺にあんのかよ？」と訴えるのだった。
涼の過去が明らかになると、ネット上には「涼くんつら過去すぎる…」「心がギュッてなる」「苦しいな…涙出る」などの声が続出。さらに苦しみを抱える涼を体現した山田の熱演にも「山田裕貴さんの涙にもらい泣き…」「芝居に鳥肌止まらない…」「魂の涙に号泣よ」といった投稿が集まっていた。
【写真】山田裕貴、涙の熱演！『ＧＩＦＴ』第3話より
本作はパラスポーツである車いすラグビーがモチーフ。宇宙物理学者の伍鉄文人が、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出し、選手たちが本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく姿を活写する。
ブルズがしばらく活動休止になると、コーチの日野（吉瀬美智子）はラグ車のメンテナンスをしながら、涼と元ブルズの谷口（細田佳央太）、国見（安田顕）との関係を人香（有村架純）に語る。
そんな中、伍鉄の研究室に突然、涼がやってくる。涼は伍鉄に「俺は…本当に生まれ変われるのか？」と問いかける。すると伍鉄は、涼が誰かと引き合えば生まれ変わることができると説明する。
伍鉄の言葉を聞いた涼は、目に涙を浮かべながら「俺さぁ…全部失ったんだよ…」とポツリ。そこから、サッカー部キャプテンとして活躍した高校時代に交通事故に遭ったいきさつが明らかに。さらに、涼と彼を介護する母・君代（麻生祐未）を残して父・達也（菅原大吉）が家を出て行ったことや、かつてのチームメート・谷口がブルズを去る姿が映し出される。
涼は伍鉄を目の前にして、涙を流しながら「みんなが離れてった…。引き合う？自分の重力？そんなのまだ俺にあんのかよ？」と訴えるのだった。
涼の過去が明らかになると、ネット上には「涼くんつら過去すぎる…」「心がギュッてなる」「苦しいな…涙出る」などの声が続出。さらに苦しみを抱える涼を体現した山田の熱演にも「山田裕貴さんの涙にもらい泣き…」「芝居に鳥肌止まらない…」「魂の涙に号泣よ」といった投稿が集まっていた。