Ｆ１レッドブルで４連覇を果たすなど活躍したセバスチャン・ベッテル氏（３８）が、２６日に開催されたロンドン・マラソン（同市街コース）で初マラソンにして２時間５９分０８秒をマークし、３時間切りの快挙を達成した。英メディア「ＧＰファンズはベッテル氏の快走を速報。「Ｆ１レジェンドのセバスチャン・ベッテルが驚異的なタイムの壁を突破。素晴らしいパフォーマンスを披露し、３時間という夢の壁を打ち破った」と伝え