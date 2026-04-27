Ｆ１レッドブルで４連覇を果たすなど活躍したセバスチャン・ベッテル氏（３８）が、２６日に開催されたロンドン・マラソン（同市街コース）で初マラソンにして２時間５９分０８秒をマークし、３時間切りの快挙を達成した。

英メディア「ＧＰファンズはベッテル氏の快走を速報。「Ｆ１レジェンドのセバスチャン・ベッテルが驚異的なタイムの壁を突破。素晴らしいパフォーマンスを披露し、３時間という夢の壁を打ち破った」と伝えた。

自身初の４２・１９５キロに挑んだベッテル氏は、歴戦のランナーのような正確なペースを刻んでいく。５キロごとのタイムは２０分３５秒、２１分１３秒、２１分４１秒、２１分１０秒、２１分０９秒、２１分２６秒、２１分１０秒、２１分３２秒、そしてラストを９分１２秒で上がり、３時間切りを達成した。

この驚異的なパフォーマンスに「過酷な距離を通してメトロノームのようなペースを維持した」と同メディアは絶賛。「レースを通して驚くほど安定した走りを見せ、中間地点を１時間２９分１８秒で通過。後半を１時間２９分５０秒で走り切り、３時間の壁を突破した」と強調した。

初マラソンを２時間台で走りきるという快挙に、ベッテル氏は「とても長く感じたが、初めての経験だったので、どんな感じになるのか全く予想がつかなかったよ。コース脇にこんなにたくさんの人がいて、みんながこんなに楽しそうにしているのを見て、本当に感動した。素晴らしい経験になったし、今でも興奮冷めやらない状態だね。完走できて本当にうれしい」と喜びを爆発させた。

Ｆ１のレジェンドでありながら、なぜ今過酷なフルマラソンに挑戦したのか。「ずっとマラソンを走りたいと思っていたんだ。もちろん、これまでずっと体力を維持して、ランニングやサイクリングをたくさんしてきたので、そろそろ挑戦してもいい時期だとは思った。少し高めの目標を立てたが、それを達成することができた。３時間以内で完走したかったけど、それを実現できたね」と熱く語った。

「だから、とても満足しているよ。でも、それ以上に、やり遂げられたこと、そしてこの経験を実際に味わえたことがうれしい。ぜひ皆さんにもお勧めしたい」とすっかりマラソンの魅力に取りつかれたようだ。

現役引退から４年がたって見せた驚異のパフォーマンス。Ｆ１界のレジェンドはアスリート能力の高さを改めてアピールする格好となった。