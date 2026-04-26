チョコプラ長田、“7台目の愛車”納車を報告 664.5万円のトヨタ“名車”即決購入から4ヶ月「やば！かっこよ！すご！」
お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平（45）が、26日までに更新された、お笑いトリオ・パンサーの向井慧（40）とのYouTubeチャンネル『向井長田のくるま温泉ちゃんねる』に出演。“7台目の車”が納車されたことを報告した。
【写真多数】かっこよく進化…長田の愛車『GRヤリス』内外装全部見せ
この日の動画は向井ではなく、シソンヌ・長谷川忍（47）とお届け。動画冒頭「『GR ヤリス』納車でございます！」と報告。早速愛車のもとへ向かうと、「うーわ、かっこよ！」「見てリアウィングも！かっこいい！ホイールもキャリパーもかっこいい」と大興奮。縦型のサイドブレーキや、エンジン音に笑いが止まらない長田。スタッフに使い方を説明してもらい、いざ行動へ。
長田は「これえぐいわ！楽しい！」といい、「これ、マジサーキットだわ」と興奮。その後カーラッピングの施工業者に車を預けた。
その後、完成後にシーンがとび、マットブラックにラッピングされた愛車の姿を見た長田は「やば！かっこよ！すご！」と絶賛。「やべーめちゃくちゃかっこいい！」「これはいかちぃ」「かっこいい」と称賛をやめなかった。
長田は、昨年12月に公開された同チャンネルの動画で『GRヤリス』に試乗→商談へ。「ちょうど出た」というエアロパッケージのマニュアル、黒、最上級グレードの『ハイパフォーマンス』を選択し、ナビなどオプションもどんどん付けていった結果、出た見積もりが664万5170円。長田は「お安い！」といい「これでラリーカーが買えると思ったら安いです」といい、即決で発注をかけていた。
【写真多数】かっこよく進化…長田の愛車『GRヤリス』内外装全部見せ
この日の動画は向井ではなく、シソンヌ・長谷川忍（47）とお届け。動画冒頭「『GR ヤリス』納車でございます！」と報告。早速愛車のもとへ向かうと、「うーわ、かっこよ！」「見てリアウィングも！かっこいい！ホイールもキャリパーもかっこいい」と大興奮。縦型のサイドブレーキや、エンジン音に笑いが止まらない長田。スタッフに使い方を説明してもらい、いざ行動へ。
その後、完成後にシーンがとび、マットブラックにラッピングされた愛車の姿を見た長田は「やば！かっこよ！すご！」と絶賛。「やべーめちゃくちゃかっこいい！」「これはいかちぃ」「かっこいい」と称賛をやめなかった。
長田は、昨年12月に公開された同チャンネルの動画で『GRヤリス』に試乗→商談へ。「ちょうど出た」というエアロパッケージのマニュアル、黒、最上級グレードの『ハイパフォーマンス』を選択し、ナビなどオプションもどんどん付けていった結果、出た見積もりが664万5170円。長田は「お安い！」といい「これでラリーカーが買えると思ったら安いです」といい、即決で発注をかけていた。